Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda oynayacağı Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 21:10
Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer ısınma koşusunun ardından pas çalışması, teknikle bağlantılı çabukluk çalışmaları ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman rondo çalışması ve çift kale maç ile son buldu. Abdulkadir Ömür ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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