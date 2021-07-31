Trabzonspor'da Abdullah Avcı’nın doğum günü kutlandı
Trabzonspor'da bugünkü akşam antrenmanı öncesinde Abdullah Avcı'nın doğum günü kutlandı.
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı Norveç ekibi Molde FK maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Avcı’nın doğum günü kutlandı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.
Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetin katılımıyla Avcı için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Kaptan Uğurcan Çakır’ın ikramıyla doğum günü pastasından ilk dilimi yiyen Abdullah Avcı yaptığı konuşmada, “Sizlerle olmaktan, Trabzonspor’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün buraya gelirken koşarak geldik, çünkü iyi hissettiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum” dedi.
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