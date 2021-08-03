Trabzonspor, Molde maçı öncesi taraftarlarına stat kapasitesini açıkladı
Trabzonspor, Molde maçı öncesi taraftarlarına stat kapasitesini açıkladı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç'in Molde takımıyla yapılacak ilk maç öncesi taraftarlarını stat kapasitesiyle ilgili bilgilendirdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 5 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabakaya, tribün kapasitesinin yarısı kadar taraftar alınacağı belirtildi.
Maçın kapı açılış saatinin 18.30 olarak belirlendiği, stada giriş yapacak taraftarın tüm dünyada devam eden Covid-19 salgınına karşı alınacak temel tedbirlere uyması gerektiği vurgulandı.
Taraftarların maske takmasının zorunlu olduğu ve oturulan koltuklar arasında birer boşluk bırakılması gerektiği de kaydedildi.
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