Trabzonspor, opsiyonu kullandı, imzayı attırdı!
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bilal Başacıkoğlu ve Seyedmajid Hosseini ile olan sözleşmelerinden doğan opsiyon haklarını kullandıklarını söyledi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bilal Başacıkoğlu ve Seyedmajid Hosseini ile olan sözleşmelerinden doğan opsiyon haklarını kullandıklarını söyleyerek iki oyuncunun gelecek sezon bordo-mavili formayı giyeceğini belirtti.
Bordo-mavili kulüp devre arasında transfer ettiği Bilal Başacıkoğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Karadeniz ekibi Başacıkoğlu’nun iki yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldı. Başacıkoğlu 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında bordo-mavili forma giyecek.
Trabzonspor İranlı oyuncu Seyedmajid Hosseini’nin bu sezon sonu bitecek olan sözleşmesini de opsiyon hakkı kullanarak 2020-21 sezon sonuna kadar uzattı.
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