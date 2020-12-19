Trabzonspor Rizespor karşısında 3 puanı aldı

19 Aralık 2020 Cumartesi, 18:04

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel

TRABZONSPOR: Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon- Flavio, Baker (Dk.63 Yusuf), Abdulkadir Parmak (Dk.90+1 Hosseini)- Ekuban (Dk.82 Kamil Ahmet), Nwakaeme- Djaniny(Dk.90+1 Safa)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan- Onur, Emir, Meriah, Melnjak- Doğan, Donsah (Dk.73 Yasin)- Michalak, Boldrin (Dk.10 Tunay), Fernando (Dk.73 Kemal)- Skoda

GOLLER: Dk.53 Ekuban (Pen.), Dk.65 Djaniny (Trabzonspor) - Dk.36 Skoda (Pen.) (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Kamil Ahmet (Trabzonspor) - Donsah, Tunay, Fernando, Emir (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek ligde iki maç sonra 3 puana uzandı ve puanını 17'ye yükseltti. Ligdeki son maçını galibiyetle tamamlayan Çaykur Rizespor ise bu sonucun ardından 15 puanda kaldı.

19’uncu dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Baker’ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Ekuban’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21’inci dakikada Flavio’nun ceza sahasının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan kontrol etmeyi başardı.

26’ncı dakikada Newakaeme rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol kanattan ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

34’üncü dakikada Michalak ceza sahası içerisinde Marlon’un müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Ali Şansaslan penaltı noktasını gösterdi.

36’ncı dakikada penaltı atışını kullanan Skoda’nın vuruşunda Uğurcan’ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

45+1’inci dakikada Ekuban’ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği topu Gökhan yatarak kontrol etti.

50’inci dakikada sağ kanattan Onur’un ortasında penaltı noktasının sağında topla buluşan Skoda’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

51’inci dakikada ceza sahası içerisinde Emir ile topa hamle yapan Ekuban yerde kaldı ve hakem Ali Şansaslan penaltı noktasını gösterdi.

53’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Ekuban’ın şutunda meşin yuvarlak Gökhan’ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.

65’inci dakikada Marlon’un soldan pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Djaniny, topu kaleciden kurtardıktan sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

80’inci dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Marlon’un doğrudan kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan son anda kornere çeldi.

90+2’nci dakikada Meljnak’ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.Çaykur Rizespor’da maç öncesi ısınma esnasında dizinden problem yaşayan ancak karşılaşmaya çıkan Boldrin, karşılaşmanın 7’nci dakikasında yine aynı bölgeden ağrı hissedince kendini yere bıraktı. Yapılan tedavisinin ardından bir süre kendini deneyen Boldrin, ağrılarının artması üzerine oyuna devam edemedi ve 10’uncu dakikada yerini Tunay’a bıraktı.