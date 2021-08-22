Trabzonspor, yarın Sivasspor'u konuk edecek
Trabzonspor, ligin ikinci haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Medical Park'ta saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Lige deplasmanda 5-1'lik Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan, hafta içinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivaspor'u mağlup ederek ligde art arda 2. maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Sezona en önce başlayan takım olan Sivasspor, ligin ilk maçında Konyaspor'a yenilmiş, UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde ise Kophenag'a sahasında 2-1 mağlup olmuştu. Sivasspor'da defans oynucusu Appindangoye, sezon başı Kayserispor'dan transfer edilen Pedro Henrique harici sakat oyuncu bulunmuyor.
TRABZONSPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı şaşırtacak sonuç
- Sinovac aşısı yaptıranlara uyarı
- Selvi'den Hocam lütfen dön açıklaması
- Daire 16 ortaya çıktı!
- Kavuncu ve Gültekin'e saldıranların avukatı aynı kişi!
- Sunucu Okan Karacan hakkında 'cinsel taciz' soruşturması
- Çok konuşulacak iddia! 27 yıl sonra ortaya çıktı
- İkinci el otomobil piyasası için uyarı: Bu süreçte...
- Önce eşini ve çocuğunu öldürdü sonra intihar etti
- Borcu olanlar dikkat! Son 10 gün