Trabzonspor, yarın Sivasspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Medical Park'ta saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Lige deplasmanda 5-1'lik Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan, hafta içinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivaspor'u mağlup ederek ligde art arda 2. maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sezona en önce başlayan takım olan Sivasspor, ligin ilk maçında Konyaspor'a yenilmiş, UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde ise Kophenag'a sahasında 2-1 mağlup olmuştu. Sivasspor'da defans oynucusu Appindangoye, sezon başı Kayserispor'dan transfer edilen Pedro Henrique harici sakat oyuncu bulunmuyor.

TRABZONSPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi.











