Trabzonspor, stoper oyuncusu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor, Bologna forması giyen Stefano Denswil'i kiralamak için kulübüyle anlaşmaya vardı.

DHA
23 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:36
Trabzonspor, stoper oyuncusu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı
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Uzun süredir sol stoper için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Seri A ekiplerinden Bologna’da forma giyen ve sol bek mevkiisinde de görev yapabilen Hollandalı oyuncu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı.

Bordo-mavililer oyuncunun kulübü ile de anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil’in Trabzon’da yapacağı son görüşmenin ardından anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.

8 TRANSFER AÇIKLANDI

Son olarak Alanyaspor'dan Emmanouil Siopis'i kadrosuna katan Trabzonspor, Denswil transferiyle birlikte bu sezonki 9. transferini yapacak. 

Karadeniz ekibi daha önce Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Andreas Cornelius, İsmail Köybaşı ve Fode Koita transferlerini açıklamıştı.


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