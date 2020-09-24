Trabzonspor taktik çalıştı
Süper Lig’in 3’üncü haftasında cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig’in 3’üncü haftasında cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Trondsen ile Ekuban'ın yer almadığı antrenmanda, Kamil Ahmet takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığını atlatan Pereira ise takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Tartışmalı ihale ekimde
- Ermenistan işgal ettiği toprakları geri versin
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
Video Haberler
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Tartışmalı ihale ekimde
- Ermenistan işgal ettiği toprakları geri versin
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'