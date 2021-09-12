Trabzonspor taraftarının protesto ettiği Abdülkadir'i arkadaşları teselli etti!
Trabzonspor'da Emre'nin ilk golünde hata yapan Abdülkadir Ömür, protestolara hedef oldu.
Galatasaray, Trabzon deplasmanında Emre Kılıç'ın golleriyle erken skor üstünlüğü bulurken tribünler ilk golde hatalı geri pas yapan Edgar Lee, Abdülkadir Ömür ve İsmail'i protesto etti. Özellikle Abdülkadir top ayağına geldiğinde ıslıklandı.
Trabzonspor'da Emre'nin ilk golünde hatalı geri pas yapan defans oyuncusu Edgar Lee de protestolara hedef oldu. Abdullah Avcı ise ilk yarıda İsmail ve Abdülkadir'i oyundan aldı. Abdülkadir'i devre arasında takım arkadaşlarıyla Galatasaraylı yedek oyunculardan Taylan teselli etti.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Yıllar süren davada karar açıklandı
- Edremit'te kanlı baskın!
- AKP’li başkan, partinin parasını kendi hesabına geçirdi
- Türk Hava Kurumunu kim batırdı?
- Demet Evgar'dan 'Erdal Eren' paylaşımı
- Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında büyük tehlike
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Beşiktaş açıklaması!
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Covid-19, akciğer kanserini taklit etti
- Şarkıcı Simge Sağın hastanelik oldu