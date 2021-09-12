Trabzonspor taraftarının protesto ettiği Abdülkadir'i arkadaşları teselli etti!

Trabzonspor'da Emre'nin ilk golünde hata yapan Abdülkadir Ömür, protestolara hedef oldu.

AA
12 Eylül 2021 Pazar, 20:05
Trabzonspor taraftarının protesto ettiği Abdülkadir'i arkadaşları teselli etti!
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Galatasaray, Trabzon deplasmanında Emre Kılıç'ın golleriyle erken skor üstünlüğü bulurken tribünler ilk golde hatalı geri pas yapan Edgar Lee, Abdülkadir Ömür ve İsmail'i protesto etti. Özellikle Abdülkadir top ayağına geldiğinde ıslıklandı.

Trabzonspor'da Emre'nin ilk golünde hatalı geri pas yapan defans oyuncusu Edgar Lee de protestolara hedef oldu. Abdullah Avcı ise ilk yarıda İsmail ve Abdülkadir'i oyundan aldı. Abdülkadir'i devre arasında takım arkadaşlarıyla Galatasaraylı yedek oyunculardan Taylan teselli etti.


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