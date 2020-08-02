Trabzonspor teknik direktörünü seçti, Newton'la devam

02 Ağustos 2020 Pazar, 15:52

Trabzonspor Kulübü, 2020-21 sezonu için İngiliz antrenör Eddie Newton'la anlaştı.

Newton, geçen sezon Hüseyin Çimşir'in antrenörlüğünü yapmıştı. İngiltere doğumlu Newton, Chesea'de futbol oynamış ve İngiltere'de yardımcı antrenörlük yapmıştı. Newton, MK Donks, West Brom, Chelsea takımlarında görev aldı.

Son 2 maça çıkan Newton, Türkiye Kupası şampiyonluğuna da adını yazdırmıştı.

Tramzonspor'un adı Abdullah Avcı ile anılıyordu.

Trabzonspor Yönetim Kurulu şu açıklamayı yaptı: Yönetimimiz, A takımımızda antrenör olarak görev yahar Eddiea Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır."