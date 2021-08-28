Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:24

Yaptığı tranferlerle beraber yeni sezona çok etkili şekilde başlayan Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda ligin yeni ekiplerinden GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilerek elenen bordo-mavililer, Süper Lig'de art arda 3. maçından da galibiyetle ayrılıp ligdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK BELİRSİZLİĞİ

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sürüyor. Roma maçında sakatlanan Cornelius, Peres, Gervinho ve Uğurcan Çakır'ın durumları ise MR sonuçlarına göre açıklanacak.

TRABZONSPOR'UN GİRESUN DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK

44 yıl sonra karşılaşacak olan iki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti, 2 karşılaşmayı Trabzonspor, 1 maçı da Giresunspor kazandı.



Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak hiç galip gelemedi.