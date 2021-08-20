Trabzonspor, Roma karşısında yenildi
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda İtalyan devi Roma’yı konuk ettiği ilk maçta 2-1 mağlup oldu.
Roma, 55’te Pellegrini’nin golüyle 1-0 üstünlük sağladı. 63’te oyuna giren Trabzonspor’un yeni transferi Cornelius, 1 dakika sonra kafayla topu ağlara yolladı: 1-1. İtalyan ekibi, 81’de Shomurodov’un golüyle maçı 2-1 kazandı.
Mourinho’dan övgü
Roma Teknik Direktörü Mourinho, “Çok iyi iki takım karşılaştı. Bir takımın elenecek olması üzücü. Çünkü Şampiyonlar Ligi Play-Off’u ayarında bir maç oynadık. Biz kazandık ama Trabzonspor da çok iyiydi. Trabzonspor, Konferans Ligi seviyesinde bir takım değil” dedi. Abdullah Avcı, “Oyun ve fırsat elimizdeyken kaybettik diye üzülüyorum. Ama olumlu mesajların olduğu bir Trabzonspor vardı. Rövanşta kazanmak için bütün hamlelerimizi yapacağız” diye konuştu.
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