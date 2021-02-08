Trabzonspor Yeni Malatyaspor deplasmanında

08 Şubat 2021 Pazartesi, 12:51

Abdullah Avcı'nın gelmesiyle yükselişe geçen ve zirveye yaklaşan Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Şubat Pazartesi günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde en son Galatasaray'a yenilen Trabzonspor, çıktığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer almayacak.

Ev sahibi takımda ise Ertaç Özbir ve Karem Hafez sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak. Kubilay Kanatsızkuş ise kırmızı kart cezalısı olduğu için mücadelede görev alamayacak.