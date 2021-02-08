Trabzonspor Yeni Malatyaspor deplasmanında
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Abdullah Avcı'nın gelmesiyle yükselişe geçen ve zirveye yaklaşan Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
8 Şubat Pazartesi günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde en son Galatasaray'a yenilen Trabzonspor, çıktığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer almayacak.
Ev sahibi takımda ise Ertaç Özbir ve Karem Hafez sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak. Kubilay Kanatsızkuş ise kırmızı kart cezalısı olduğu için mücadelede görev alamayacak.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyada gündem oldu
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
- Hastanelere yazı gitti iddiası
- Yavaş’a karşı belediye bütçesinden ilan vermiş!
- Altun'un Boğaziçi videosu yorumlara kapatıldı
Video Haberler
- Ankara'nın göbeğinden isyan etti
- Rusya’da zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi
- Taş boyama portreler sanatseverlerin beğenisini topluyor
- Havaya ateş açan maganda ve “makas” terörü kamerada
- Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce kaçtı
- Özlü'den mutasyonlu virüs hakkında önemli açıklama
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyada gündem oldu
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
- Hastanelere yazı gitti iddiası
- Yavaş’a karşı belediye bütçesinden ilan vermiş!
- Altun'un Boğaziçi videosu yorumlara kapatıldı