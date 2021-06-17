Trabzonspor yeni transferi Koita'nın maliyetini açıkladı

17 Haziran 2021 Perşembe, 20:01

Bordo mavili takımın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.100.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.150.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir."