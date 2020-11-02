Trabzonspor'a sürpriz isim!
Trabzonspor, Eddie Newton'ı göndermesinin ardından teknik direktörlük için birçok isimle temasa geçti.
Trabzonspor, Eddie Newton'ı göndermesinin ardından teknik direktörlük için birçok isimle temasa geçti. Bordo-mavililerde ilk aday, 2015'te takımı çalıştıran Şota Arveladze. Gürcü teknik adamın şu anda görev yaptığı Özbekistan'ın Pakhator takımıyla sözleşmesi gelecek ay sonunda sona eriyor. 47 yaşındaki hocanın, “Şu anda takımım lider. Şampiyonluğa gidiyoruz. Sözleşmem bitince görüşelim” dediği öne sürüldü.
FATİH TEKKE DE LİSTEDE
BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu'nun görüştüğü bir diğer isimlerden Tamer Tuna'ya ise camia pek sıcak bakmıyor. Trabzonspor'da 1999-2001 arasında forma giyen Tuna'nın, geçen hafta ayrıldığı Antalyaspor'daki son dönemdeki performansı nedeniyle doğru seçim olmadığına inanılıyor. Karadeniz Fırtınası'nın eski oyuncusu Fatih Tekke de şu anda başında bulunduğu İstanbulspor'dan ayrılarak Trabzonspor'un başına geçmeye hazır.
FIRTINA’YA HOCA DAYANMIYOR
TRABZONSPOR'DA 8 Nisan 2018'de göreve gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu 939 gündür görev yapıyor. Ağaoğlu ilk seçildiğinde takımın başında Rıza Çalımbay bulunurken ardından göreve gelen Ünal Karaman 1.5 sezon takımı yönetti. Son anda şampiyonluğun kaybedildiği Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran ancak Eddie Newton ile de aradığını bulamayan Başkan Ağaoğlu, 5. farklı teknik direktörle çalışmış olacak.
Kaynak: Skor
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