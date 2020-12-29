Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı

29 Aralık 2020 Salı, 15:04

Trabzonspor, iki günlük iznin ardından Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da başlayan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından core ısınma ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5’e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo antrenmanda yer almadı, Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR DÖNDÜ

Bu arada bordo-mavili takımda Kovid-19 tedavisi tamamlanan ve yapılan son testleri negatif çıkan Abdülkadir Ömür, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.