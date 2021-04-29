Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak özür diledi

29 Nisan 2021 Perşembe, 14:46

Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray maçı sonrasında yaşananlar ile ilgili yerel ve ulusal medyada yapılan yorumlar, tartışmalar ve konunun aktarılma biçimi ne yazık ki gerçekleri yansıtmamaktadır. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten ve sadece benim hatalı olduğum bu olay üzerinden Trabzonspor klübünün farklı şekillerde yıpratılıyor olmasından son derece rahatsız olduğumu ve çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Bu gelinen noktada çok üzgün olsam da, alınan karara saygı duymaktan ve kulübümün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneğim ya da farklı bir ajandam yoktur. Öncelikle sayın hocam Abdullah Avcı ve ekibinden Trabzonspor Yönetim Kurulundan, tüm camiadan ve üzerimde emeği, hakkı olan herkesten özür diliyorum"

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçta Abdullah Avcı ile tartıştığı iddia edilen Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

''Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''