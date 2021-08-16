Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:08

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Avcı, savunmada da hücumda olduğu gibi iyi performans göstermeleri gerektiğini ifade etti:

"Skor iyi. Oyunun belli bölümleri iyi. Rakip dediğim gibi geçen seneden son üç dört maçtır üçlüye geçti. Tabii ki hazırlık dönemimiz iyi geçti. Kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Bugün oyunda topa sahip olma, organizasyon, atak geliştirme, oyunun başında skoru eline alma güzel ve harika şeyler. Bunun sadece hücum bölümü değil savunma bölümü de var. Hücumda nasıl iştahlıysak savunma da da iyi olmalıyız."

"DAHA DİNAMİK OLMAK İSTİYORUZ"

58 yaşındaki teknik adam, zeminin dışarıdan iyi görünmesine rağmen sıkıntılı olduğunu, oyuncularının bundan dolayı zaman zaman pas hatası yaptığını kaydetti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Sezon başı, sıcaklar çok fazla. Oyuncuların antrenman verilerine göre şans veriyoruz. Şimdi önümüzde bir Roma maçı var. Pazar günü Sivasspor ile oynayacağız. Daha dinamik, daha topa sahip olan, takım savunması iyi olan bir takım olmak istiyoruz. Trabzonsporlular bugün mutludur. Onları daha mutlu etmek için çalışıyoruz. Onların bize verdiği enerji ve destek çok önemli."

"HATALARI MİNİMUMA DÜŞÜRECEĞİZ"

Avcı, mükemmeliyetçi olduğunu söyledi:

"Oyuncu profili değişti. Yeni gelip tek antrenman yapan Cornelius da gol atabilirdi. Ekiple birlikte taktiksel çalışmalarımız var. Ben mükemmeliyetçiyim, öyle tekrarlarımız oldu ki, oyun PlayStation'daki gibi olsun istiyorum ve bu beni yoruyor, oyuncuyu da yorabilir. Biz hataları minimuma düşüreceğiz. Savunma ve hücum bir anda değişmiyor, magnetlerle oynanan bir oyun değil bu. Sabır gerekiyor."