Trabzonspor'da Artem Dovbyk gelişmesi

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 18:54

Ukrayna Premier Lig ekibi SK Dnipro-1'in forvet oyuncusu Artem Dovbyk'in menajeri Oleksiy Lyundovsky, Trabzonspor'un oyuncuyu transfer etmek istediğini açıkladı.

Ukrayna basınından MetaUa'ya konuşan oyuncu temsilcisi, "Trabzonspor yöneticileri son 2 haftadır benimle sık sık temas halindeydi. Önümüzdeki günlerde somut bir teklif yapacaklar. Bu nedenle Trabzonspor'un teklifini bekliyoruz. Ondan sonra durum değerlendirmesi yapacağız. Trabzonspor, Dovbyk için istekli. Transfer döneminin kapanmasına daha zaman var." ifadelerini kullandı.

Dovbyk, takımıyla geçtiğimiz sezon 27 maça çıktı ve 10 gol, bir asistlik performans göstermişti. 24 yaşındaki forvet oyuncusu, EURO 2020'de Ukrayna Milli Takımı ile bir maça çıktı. Dovbyk, takımını İsveç ile oynanan son 16 maçının 120. dakikasında 2-1 öne geçiren golü kaydetmişti.