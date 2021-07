Trabzonspor İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:50

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde basın mensuplarına kapalı olarak düzenlenen imza töreninde serbest statüde yer alan oyuncu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı bordo-mavili kulüpte olmak üzere 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’da yer aldı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, " Kendisi ülke futbolunun değerlerinden, sağlam karakterli, teknik kapasitesi yüksek bir kardeşimiz. Futbol geçmişini zaten söylememize gerek yok. Hocamızın talepleri doğrultusunda kadromuza kattığımız bir oyuncumuz. Çok zorlu ve şampiyonluğu hedefleyen bir mücadelenin içersine giriyoruz. Önümüzde fazla da bir süre kalmadı. Bu anlamda hocamızın da talepleri doğrultusunda kadro yapılaşması anlamında aramıza oyuncular katıldı. İsmail’in geçmişte verdiği mücadeleyi biliyoruz. Bu sezon geçmişte vermiş olduğu mücadelenin fazlasını ondan isteyeceğiz. Çok zorlu bir sürecin içine giriyoruz ve bu doğrultuda İsmail Köybaşı’na olan güvenimiz tam. Seni transferinde bize yardımcı olan Çaykur Rizespor kulübüne ve değerli başkanı Tahir Kıran kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Mücadelemiz zor yolumuz çetin fakat bunu başarabilecek bir kadro oluşturduk "ifadelerini kullandı.



"HER ZAMAN OYUNCULARIMIZIN YANINDAYIZ"

Trabzonspor camiasının çok önemli bir aile olduğunu belirten Ağaoğlu, "Bizi diğer kulüplerden ayrı kılan en önemli özelliğimiz bir aile olmamız. Bu kulübün formasını üzerine geçiren her oyuncu bizim için çok değerli. Hiç birini diğerinden ayırt etmiyoruz. bizler yöneticiler olarak bu ailenin sorumluluğunu üzerimizde taşıyan insanlarız. Oyuncularda bizlerin değerlileridir. Taraftarlarız da dünya da farklı özelliklere sahip taraftarlarındadır. Bizim taraftarlarımız sabırsızdır onlar her zaman şampiyonluğu , her şeyin en iyisini beklerler, arzu ederler, talep ederler. İsmail Köybaşı bu ülkenin tecrübeli oyuncularından biri bu konuda sıkıntı çekeceğini sanmıyorum. Bu alienin sorumluluğunu taşıyan insanlar olarak her zaman oyuncularımızın yanındayız. Bu doğrultuda vereceğimiz mücadelede Allah önce sizlerin , camiamızın hepimizin yardımcısı olsun "dedi.

Trabzonspor’da olmaktan çok gurur duyduğunu belirten İsmail Köybaşı, " Benim bu camia katılmamı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Şu andaki konuşmalarınızdan da çok heyecanlandım. Kalbim pır pır atıyor. Bahsettiğiniz düşüncelerden dolayı. Uyumun ve ailenin gerçek başarıyı getireceğine inanıyorum. Özellikle de bu ailede bunu sağlayacak başta siz , hocalarımız ve kulüpte yer alan herkesin bir olacağı ve bizi başarıya getirmenin buralardan geçeceğine inananlardan biriyim. Daha önceden bunu deneyimledim. Burada da deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Burada olduğum için gururlanıyorum. Kendimi en olgun en verimli dönemde olduğumu his ediyorum. Fiziksel ve mental olarak da hazırım. Bir an önce sahaya çıkıp takımımızın şampiyonlukta pay sahibi olabilmek için sabırsızlanıyorum. Geldiğim ilk günden beri bana bu sıcak karşılamayı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Trabzon gitmek için de sabırsızlanıyorum. Çünkü burada bu heyecanı ve organizasyonu burada gördükçe orada yaşayacaklarımı hayal bile edemiyorum "dedi.

Taraftarları çok özlediklerini ifade eden Köybaşı, "Onların beklentilerini biliyoruz. Bunun bilincindeyiz, her anı yaşayarak hedefe doğru gitmeliyiz. Bu isteğin içersinde yer aldığım için çok şanslı ve gururlu his ediyorum. Her iki tarafda hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İmza töreni sonrası Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İsmail Köybaşı’na dönerek, "Evet kardeş şuanda sen yerli oyuncu olmanın avantajını yaşıyorsun. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) koymuş olduğu yerli oyuncu avantajını yaşıyorsun, normalde bugüne kadar kadromuza kattığımız yabancı oyuncularımıza 5’er bin forma sattım. Ama sen yerli oyuncu statüsündesin. Dolayısıyla bunun bir avantaj olaraktan ben bin 500 forma diyorum. Sen ne diyorsun" sözleri üzerine İsmail Köybaşı, "Başkanım sizlerde uygun görürseniz. Trabzonspor’umuzun yakın zamanda 54’ncü kuruluş yıldönümü. Ben bunu 1967 olarak yapmak isterim. Bunu da cani gönülden söylüyorum hiç bir düşünce ve hiç bir şey olmadan bunun da bir anlamı olmasını istiyorum "ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu ise 2 Ağustos 1967 kuruluş yıldönümü nedeniyle çok anlamlı bir davranış olduğunu dile getirerek İsmail Köybaşı’na teşekkür etti.