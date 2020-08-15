Trabzonspor'da bir koronavirüs daha
Bordo-Mavili ekipte bugün yapılan testlerde bir oyuncusunda daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, dün bir oyuncusunda koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, bugün yapılan testlerde bir oyuncusunda daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır" denildi.
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