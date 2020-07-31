Trabzonspor'da ceza kavgası, Usta Ağaoğlu'nu suçladı: Sakladınız

31 Temmuz 2020 Cuma, 22:31

Trabzonspor'un önceki başkanlarından Muharrem Usta, UEFA'nın verdiği, CAS'ın da onayladığı 1 yıl men ve para cezasının bir dizi işbilmezliğin sonucu gerçekleştiğini söyledi. Usta, Ahmet Ağaoğlu yönetimini, genel kurul kararı ile borç silmekle de eleştirdi.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetimini beceriksizlikle suçlayan önceki başkan Muharrem Usta, bir dizi açıklamada bulundu.

İşte o açıklamalar:

"Keşke size zamanında twett üzerinden bağışımı açıkladığımda bağış makbuzunu kesip bilançoya koysaydınız. BÖylece UEFA'ya doğru bilanço sunulabilirdi. Genel kurulda oylama yaparak borç silen mucit kim acaba?

Üstelik Usta bağış yaptı denilerek UEFA yanıltılıyor, hem de bağış yaptı denilen Usta mahkemeye veriliyor.

Ardından UEFA'ya 'Usta'yı mahkemeye verdik' diyorsunuz. UEFA size güvenir mi?

İşte bu süreçte UEFA Trabzon'a cezayı veriyor. UEFA'nın ilk uyarısında değil de cezadan sonra geldiniz? Borsaya açık şirketin genel kurulda oylama ile borç sildiği nerede görülmüş?

Sonuçta önce UEFA sonra CAS nezdinden yaşanan süreçte evrakta çelişkiler güveni sarstı. Keşke UEFA'nın usulsüz borç silindiğini ortaya çıkarması sonrası haberimiz olsaydı. Beraber mücadele etseydik. Sır gibi saklayıp yanlış yollara girdiniz.

Keşke beraber savaşıp ceza ve para cezası almasaydık."