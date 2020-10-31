Trabzonspor'da Newton ile yollar resmen ayrıldı
Trabzonspor, İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yollarını ayırdı.
Trabzonspor, İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yollarını ayırdı.
Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimiz ile Teknik Direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26.08.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar olan 333.296.-EUR tutarındaki alacakları ödenecektir."
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