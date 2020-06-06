Trabzonspor'da son dakika
Trabzonspor Yönetim Kurulu bugün Akyazı Stadyumu’nda online olarak bir toplantı gerçekleştirdi.
Trabzonspor Yönetim Kurulu bugün Akyazı Stadyumu’nda online olarak bir toplantı gerçekleştirdi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon'da bulunan yönetim kurulu üyeleri stadyumdan katıldığı toplantıya Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve şehir dışındaki diğer yönetim kurulu üyeleri video konferans yöntemiyle katıldı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri toplantıda gündeme dair konuları değerlendirdi.
Trabzonspor yönetiminin TFF Başkanı Nihat Özemir ile Fenerbahçe arasındaki gerilimi de masaya yatırdığı öğrenildi.
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