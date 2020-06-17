"Trabzonspor'daki o sakatlığın nedeni Cüneyt Çakır"

17 Haziran 2020 Çarşamba, 08:55

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 3-1 yenip kupada finale çıktıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. Ağaoğlu hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Beyaz TV'ye konuşan ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlandığı pozisyon nedeniyle maçı hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösteren Ahmet Ağaoğlu, "Anthony Nwakaeme'nin sakatlığını Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum. İlk faulde düdüğü çalacaktı. Fernando Muslera'nın pozisyonunda da yardımcı bayrak kaldırmadı, sakatlandı. Hakemler dikkat etmeli" dedi.

Maçta penaltılarının verilmediğini söyleyen Ağaoğlu, "Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu'nun pozisyonunda Fenerbahçe kulübesi, Mustafa Öğretmenoğlu'na itiraz etti, o da Cüneyt Çakır'a bildirdi. Penaltımız verilmemesine rağmen golümüzü atıyoruz, bu hep böyle oluyor ama sakatlık pozisyonlara dikkat etmeliler" ifadesini kullandı.