Trabzonspor’dan 30 Ağustos fotoğrafı

Trabzonspor’da teknik heyet ve futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi.

İHA
30 Ağustos 2020 Pazar, 12:04
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Trabzonspor’da teknik heyet ve futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi.
Trabzonspor, sabah antrenmanı öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi. Teknik Direktör Eddie Newton ve oyuncular, Türk Bayrağı etrafında birleşerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.


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