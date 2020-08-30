Trabzonspor’dan 30 Ağustos fotoğrafı
Trabzonspor’da teknik heyet ve futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi.
Trabzonspor’da teknik heyet ve futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi.
Trabzonspor, sabah antrenmanı öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi. Teknik Direktör Eddie Newton ve oyuncular, Türk Bayrağı etrafında birleşerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.
Video Haberler
- 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce'den sert tepki
- TRT spikeri canlı yayında böyle bayıldı
- İki aile sokakta birbirine girdi! Polis havaya ateş açtı
- Otomobil yatak odasına daldı! 2 yaralı
- ABD o görüntüleri yayınladı! Havada gergin anlar
- 30 Ağustos’ta Atatürk yasağı
- Doktora gitti, beyninden çıkan şoke etti!
- Beyoğlu'nda dehşet dolu anlar
- İstiklal Savaşı gazilerinin sesinden Büyük Taarruz
- Yarkadaş'tan 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına tepki