Trabzonspor'dan İsmail Köybaşı açıklaması
Trabzonspor, serbest statüdeki oyuncu İsmail Köybaşı ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Trabzonspor, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüp tarafından yayınlanan metinde şu ifadelere yer verildi:
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2023/24 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir."
32 yaşındaki oyuncu; Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Granada formalarını da giymişti.
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