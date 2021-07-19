Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda muhtemel rakibi belli oldu

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:15

Trabzonspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ve ikinci ön eleme turlarının eşleşmeleri TSİ 13.00'te, UEFA Avrupa Ligi'nin birinci ön eleme turu eşleşmeleri TSİ 14.00'te, ikinci ön eleme turu eşleşmeleri ise TSİ 15.30'da başlayan kura çekimiyle belirlendi.

Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verecek olan bordo-mavili ekibin, ikinci ön eleme turundan itibaren yer alacağı bu kulvardaki rakibi, düzenlenen kura çekiminde belli oldu. Kurada yer alan tek Türk takımı olan Trabzonspor, Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.