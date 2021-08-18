Trabzonspor'dan Manolis Siopis açıklaması

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:18

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Manolis Siopis'in transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis'in kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.000.000.-EUR ödenecektir.

Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."

Bordo mavililerin bugün Trabzon'a getirdiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019 yazında transfer olduğu Aytemiz Alanyaspor'da çıktığı 73 maçta dört asistle oynamıştı.