Trabzonspor'dan Manolis Siopis açıklaması
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Manolis Siopis'in transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Manolis Siopis'in transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis'in kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.000.000.-EUR ödenecektir.
Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."
Bordo mavililerin bugün Trabzon'a getirdiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019 yazında transfer olduğu Aytemiz Alanyaspor'da çıktığı 73 maçta dört asistle oynamıştı.
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