Trabzonspor’dan ortak açıklama
Trabzonspor Yönetim Kurulu, Divan Başkanlık Kurulu, İstişare Kurulu,Denetim Kurulu, Sicil Kurulu, Disiplin Kurulu ile Arşiv ve Müze Kurulu yazılı bir açıklama yaparak, Galatasaray maçı sonrasında Trabzonsporlu bazı futbolcuların eşlerine sosyal medya üzerinden ağır şekilde küfür edilmesine sert tepki gösterdi.
Trabzonspor Yönetim Kurulu, Divan Başkanlık Kurulu, İstişare Kurulu,Denetim Kurulu, Sicil Kurulu, Disiplin Kurulu ile Arşiv ve Müze Kurulu yazılı bir açıklama yaparak, Galatasaray maçı sonrasında Trabzonsporlu bazı futbolcuların eşlerine sosyal medya üzerinden ağır şekilde küfür edilmesine sert tepki gösterdi.
Trabzonspor Yönetim Kurulu, Divan Başkanlık Kurulu, İstişare Kurulu, Denetim Kurulu, Sicil Kurulu, Disiplin Kurulu ile Arşiv ve Müze Kurulu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yaşanan bu ahlak dışı durumu, büyük bir üzüntüyle takip ettiğimizi ve şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz. Sosyal medyada kendini taraftar olarak tanımlayan ve bazı futbolcuların eşlerine galiz küfürler eden bu şahıslar hakkında kulübümüzün başlattığı adli sürecin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Futbolumuzu terörize eden bu şahısların yüce Türk adaleti önünde en ağır cezayı alacağından şüphemiz yoktur.
Birer evladımız olarak gördüğümüz, sonuna kadar yanlarında olacağımız futbolcularımızın ve değerli ailelerinin bu ahlaksız olay üzerinden morallerini bozmamaları en büyük temennimizdir. Diğer taraftan eleştirinin medeni bir hak olmasına rağmen, eleştiriyi TCK hükümlerine göre ‘hakaret’ ya da ‘tehdit’ boyutuna taşıyanlar hakkında adli ve disiplin süreçlerinin en etkin şekilde uygulanmasının, Trabzonspor camiasının ahlaki değerlere saygısının gereği olduğunu takdirlerinize sunarız."
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