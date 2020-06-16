Trabzonspor'dan "sus işaretli" paylaşım

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe kupa maçı biter bitmez, 2 gol atan Sörloth'un sus işareti yapan fotoğrafı ile "Finaldeyiz" ifadesini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2020 Salı, 23:00
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Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe kupa maçı biter bitmez, 2 gol atan Sörloth'un sus işareti yapan fotoğrafını "Finaldeyiz" ifadesiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sörloth maçın ilk yarısında Fenerbahçe yedek kulübesine sus işareti yapmış sarı kart görmüştü.

"8. kuşatma" etiketi ile paylaşılan mesaja Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:


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