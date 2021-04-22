Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı.
Trabzonspor'un, Süper Lig'in 36. haftasında oynadığı Galatasaray maçında disiplinsiz davranışlar sergileyen Abdulkadir Parmak'ın teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.
Trabzonspor'un, Süper Lig'in 36. haftasında oynadığı Galatasaray maçında disiplinsiz davranışlar sergileyen Abdulkadir Parmak'ın teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.Son yapılan antrenmana da alınmayan Abdulkadir Parmak'ın bundan sonraki süreçte de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Trabzonspor Kulübü'nün de konuyla ilgili olarak açıklama yapacağı öğrenilirken, Parmak, Hatayspor maçında oyundan alınmış, Galatasaray maçında ise süre alamamıştı. Parmak'ın Galatasaray maçında teknik ekip tarafından oyuna alınmak istediği ancak oyuncunun bunu kabul etmediği iddia edildi.
ANTRENMANA ALINMADI
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana Abdulkadir Parmak'ın "Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle" alınmadığı bildirildi.
Teknik direktör Avcı'nın Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılması konusunda yönetim kuruluna yazılı rapor sunduğu ve yönetimin de bu konuda değerlendirme yapacağı belirtildi.
Antrenmanda birinci grupta yer alan oyuncuların jenerasyon, diğer oyuncuların ise teknikle bağlantılı dinamik ısınma, mobilizasyon çalışması, 5’e 2 çalışmaları ve dar alan oyunları gerçekleştirdiği, son bölümde de çift kale maç yapıldığı belirtildi.
Sezon başında sakatlanan Norveçli oyuncu Anders Trondsen'in de takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.
Video Haberler
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
- Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada
- Aracını tamir etmek isterken feci şekilde can verdi
- Beşiktaş'taki otobüs kazası; şoför tutuklandı
- Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da kapanma kararı
- Mehmet Ceyhan: Çok büyük bir hata yaptık
- Thodex'in kurucusundan 'vurgun' iddialarına yanıt
- Rusya'dan zehir zemberek Türkiye açıklaması
- Hukuksuz atamayla görev
- Yeni bakan tepkilere dayanamadı, hesabını kapattı
- Saray'a teslim olmak yok
- Gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti
- Bakan Koca'dan tedbirlerle ilgili açıklama
- Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin gelişme