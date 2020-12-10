Trabzonsporlu futbolcular ’Irkçılığa hayır’ yazılı tişörtlerle antrenmana çıktı
Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular ’Irkçılığa hayır’ yazılı tişörtlerle antrenmana çıktı
Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular ’Irkçılığa hayır’ yazılı tişörtlerle antrenmana çıktı
Süper Lig’in 12. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. İlk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık şekilde gerçekleşen antrenmana sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi olan Anthony Nwakaeme, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny Saemedo, sol arka adalesinden sakatlığı bulunan Stiven Plaza katılmadı. Karadeniz ekibi antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain ile yapılan maçta Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu’nun, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya karşı ırkçı söylemine tepki gösteren Trabzonsporlu futbolcular, İngilizce olarak ’No to Racism’ (Irkçılığa hayır) yazılı tişörtlerle antrenmana çıktı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Kayseri’ye gidecek.
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