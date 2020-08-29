Trabzonsporlu Sörloth Inter'in radarında
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Inter'in, Alexander Sörloth'u transfer etmek için İngiliz ekibi Crytal Palace ile anlaşmaya vardığı bildirildi.
İtalya Serie A Ligi Inter, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'u transfer listesine aldı.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Inter'in, Alexander Sörloth'u transfer etmek için İngiliz ekibi Crytal Palace ile anlaşmaya vardığı bildirildi.
Haberde, sözleşme detaylarının bilinmediği, ancak 24 yaşındaki golcü oyuncunun Serie A'ya transfer olmaya hazır olduğu belirtildi.
Öte yandan oyuncuyu Almanya Bundeasliga ekiplerinden RB Leipzig'de kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor. Sörloth'un Trabzonspor'la 1 yıllık kiralıksözleşmesi ve 9 milyon Avro'luk çıkış maddesi bulunuyor.
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