Trabzonsporlu yıldızın ayağı kırıldı
27. dakikada sedyeyle oyun dışı kalan Abdülkadir'in fibula kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Abdülkadir en az 4 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelirken Bordo-Mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür ciddi bir sakatlık geçirdi.
27. dakikada sedyeyle oyun dışı kalan Abdülkadir'in fibula kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Abdülkadir en az 4 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.
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