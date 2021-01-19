Trabzonsporlu yıldızın ayağı kırıldı

27. dakikada sedyeyle oyun dışı kalan Abdülkadir'in fibula kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Abdülkadir en az 4 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2021 Salı, 21:06
Trabzonsporlu yıldızın ayağı kırıldı
Abone Ol google-news

Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelirken Bordo-Mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür ciddi bir sakatlık geçirdi.

27. dakikada sedyeyle oyun dışı kalan Abdülkadir'in fibula kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Abdülkadir en az 4 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler