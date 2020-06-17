Trabzonspor'u üzen Nwakaeme gelişmesi

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme Alanyaspor maçında yok. Sonraki 15 gün belirsiz!

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2020 Çarşamba, 14:04
Abone Ol google-news

Trabzonspor’un Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Anthony Nwakaeme’nin MR çekimi, kasık bölgesinde oluşan ödem nedeniyle çarşamba gününe ertelendi. Nijeryalı hücum oyuncusunun durumu son kontrollerinden ardından netleşecek ancak Anthony Nwakaeme, Alanyaspor karşılaşmasında büyük ihtimalle takımını yalnız bırakacak. Golcünün sakatlığı 3 haftaya uzayabilir.


Video Haberler