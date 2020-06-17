Trabzonspor'u üzen Nwakaeme gelişmesi
Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme Alanyaspor maçında yok. Sonraki 15 gün belirsiz!
Trabzonspor’un Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Anthony Nwakaeme’nin MR çekimi, kasık bölgesinde oluşan ödem nedeniyle çarşamba gününe ertelendi. Nijeryalı hücum oyuncusunun durumu son kontrollerinden ardından netleşecek ancak Anthony Nwakaeme, Alanyaspor karşılaşmasında büyük ihtimalle takımını yalnız bırakacak. Golcünün sakatlığı 3 haftaya uzayabilir.
Video Haberler
- Kürt göstericiler yola atlayınca Johnson kaza yaptı
- Heyecan yaratan görüntü! İstanbul'da böyle görüntülendi
- Ukrayna'da Devlet Başkanlığı önünde kavga: 15 gözaltı
- Ünlü çiftin oğlunu canından eden saldırı anı kamerada
- Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken görüntüsü
- 92 yaşındaki kadına böyle saldırdı!
- Esenyurt'ta korkunç olay!
- Beni yakacaklarını söyleyip boğazıma balta dayadılar!
- Korkunç an! Kaldırımda duran genci böyle çiğnedi
- Hırsızları kovalamak yerine izlemeyi tercih etti