Trabzonspor'u üzen Nwakaeme gelişmesi

17 Haziran 2020 Çarşamba, 14:04

Trabzonspor’un Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Anthony Nwakaeme’nin MR çekimi, kasık bölgesinde oluşan ödem nedeniyle çarşamba gününe ertelendi. Nijeryalı hücum oyuncusunun durumu son kontrollerinden ardından netleşecek ancak Anthony Nwakaeme, Alanyaspor karşılaşmasında büyük ihtimalle takımını yalnız bırakacak. Golcünün sakatlığı 3 haftaya uzayabilir.