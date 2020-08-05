Trabzonspor'un değeri arttı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:58

Trabzonspor’un mevcut kadro değerinde yaklaşık 146 milyon liralık artış yaşandı. Bordo mavililerde 15 oyuncunun piyasa değeri artarken, 11 oyuncu da değer kaybetti. 8 futbolcunun değerinde ise değişiklik olmadı.

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta 4 Ağustos 2020 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; bordo mavililerde 15 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 19 milyon 875 bin Avro’luk artış oldu. Trabzonspor’un ve Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Alexander Sörloth değerini 13 milyon Avro’dan 20 milyon Avro’ya yükseltirken, ligin en değerli ikinci oyuncusu Uğurcan Çakır 9.5 milyon Avro’dan 16 milyon Avro’ya, ligin en değerli üçüncü oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün ise değeri 12.5 milyon Avro’dan 13 milyon Euro’ya yükseldi.

Bu arada güncel kadrolarına göre yapılan son değerlendirmeye göre Süper Lig'in en değerli takımı yaklaşık 82 milyon Avro ile Trabzonspor oldu. Bordo mavilileri 66 milyon Avro civarındaki kadro değeriyle Medipol Başakşehir, 60 milyon ile Fenerbahçe ve 59 milyon ile Galatasaray takip etti.