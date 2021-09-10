Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Urbain Braems yaşamını yitirdi

10 Eylül 2021 Cuma, 15:26

Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından unutulmaz Lyon zaferleri ile 1992'de kazanılan Türkiye Kupası'nın mimarlarından Urbain Braems'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Braems, 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Belçikalı futbol adamı Urbain Braems hayatını kaybetti. Braems, Trabzonspor, Standard Liege, Panionios, Anderlcht, Lokeren gibi takımları çalıştırmıştı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüzde 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında Teknik Direktörlük görevinde bulunan, unutulmaz Lyon zaferleri ile 29 Nisan 1992'de kazandığımız Türkiye Kupası'nın mimarı Urbain Braems'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun…"