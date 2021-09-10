Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Urbain Braems yaşamını yitirdi
Trabzonspor'un 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında teknik direktörlüğünü yapan Urbain Braems yaşamını yitirdi.
Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından unutulmaz Lyon zaferleri ile 1992'de kazanılan Türkiye Kupası'nın mimarlarından Urbain Braems'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Braems, 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Belçikalı futbol adamı Urbain Braems hayatını kaybetti. Braems, Trabzonspor, Standard Liege, Panionios, Anderlcht, Lokeren gibi takımları çalıştırmıştı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Kulübümüzde 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında Teknik Direktörlük görevinde bulunan, unutulmaz Lyon zaferleri ile 29 Nisan 1992'de kazandığımız Türkiye Kupası'nın mimarı Urbain Braems'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun…"
Kulübümüzde 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında Teknik Direktörlük görevinde bulunan, unutulmaz Lyon zaferleri ile 29 Nisan 1992'de kazandığımız Türkiye Kupası’nın mimarı Urbain Braems’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun… pic.twitter.com/QFiJ6f9kJN— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 10, 2021
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