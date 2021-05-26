Trabzonspor'un önümüzdeki sezonda giyeceği formalar açıklandı
Trabzonspor, takımın önümüzdeki sezon giyeceği üç formayı tanıttı. Formalar, Haziran ayının üçüncü haftasında satışa sunulacak.
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 2021-22 sezonunda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı.
Bordo-mavili ekibin birinci forması, klasik bordo-mavi ince çubuklu şeklinde. Bunun yanında formanın yakaları, çubuklu desene sahip. İkinci forma, açık mavi renkte. Trabzonspor, bu formanın tasarımında denizden esinlenildiğini belirtti. Üçüncü forma ise koyu lacivert renge ve bordo renkli yakalara sahip. Bu formanın üzerinde, Trabzon'un kültürünün bir parçası olan yöresel telkari işlemeleri yer alıyor.
Trabzonspor, formaların Haziran ayının üçüncü haftasında kulübün satış mağazası ve online alışveriş sitesinde satışa çıkacağını açıkladı. Yeni formaların tanıtıldığı paylaşım şu şekilde:
Yeni sezon formalarımız #vol1 pic.twitter.com/bT9j90tHoV— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 26, 2021
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