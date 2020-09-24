Trabzonspor'un yıldızı ameliyat oldu!
Trabzonspor'un Norveç'in Rosenborg takımından transfer ettiği Anders Trondsen'in ameliyat edildiği bildirildi.
Trabzonspor'un Norveç'in Rosenborg takımından transfer ettiği Anders Trondsen'in ameliyat edildiği bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç'te bulunan Anders Trondsen'e bugün Oslo'da artroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, başarılı bir operasyon geçiren 25 yaşındaki oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- Tartışmalı ihale ekimde
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
Video Haberler
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- Tartışmalı ihale ekimde
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi