Trabzon'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kasketin sırrını açıkladı

28 Ocak 2021 Perşembe, 10:01

TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'i yenen Trabzonspor'da coşku yaşanıyor..

Açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Oyunun ilk 10-15 dakikalık bölümü oyuna giremedik. Sonraki bölümlerde kontrol elimizde, saha dağılımız doğru olduğunda topa biraz sahip olduğumuzda daha iyi işler yapacağımız ortadaydı. İkinci yarıda doğru organizasyonlarımız devreye girdi ve oyunu kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Maçta oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirten Abdullah Avcı “Trabzonspor, 7 kere eski adı Cumhurbaşkanlığı, Süper Kupa’yı daha önce 1, bugün de ikinci kez kazanarak 9. kupasını kazandı. Böyle bir kültüre sahip olduğu için çok arzuladı, çok istedi. Bu istemenin karşılığını aldık. Özellikle bugün tribünde olan 100 Trabzon taraftarının ne kadar etkili olduğunu hissettik. Trabzon şehrine, Trabzonspor taraftarına armağan ediyoruz. Bize verdikleri sevgi, inançları devam etsin. Türk futbolunun en önemli oyuncularından bir tanesi Ömür’ü geçen hafta kaybetmiştik. Sakatlığından dolayı 3 ay bizimle olamayacak. Bugün galibiyeti hem taraftarımıza hem Ömür’e armağan ediyoruz. Güzel bir duygu ama hayat bir gün sonra yenilenecek. 3 gün sonra lige döneceğiz. Bunun keyfini çıkaracağız” diye konuştu.

“BUGÜN KASKETLE GELDİM”

Maça kasket ile çıkmasına açıklık getiren Avcı, “Bugün kasketle geldim. Kasket giymesini seviyorum ama kulüpte geçen gün dolaşırken, Allah uzun ömürler versin, Ahmet Suat Özyazıcı’nın bir kupa töreninde altında eşofman üstünde kasket gördüğümde çok hoşuma gitmişti. O zaman bunu yapmış, bugün de onun anısına olsun diye taktım. Tekrar camiamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.