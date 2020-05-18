Trafikte çıkan tartışma cinayetle son buldu
Esenyurt'ta trafikte çıkan tartışmada Onur Karamemiş'i (29) silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs 00.30 sıralarında Turgut Özal Mahallesi Adile
Naşit Bulvarı üzerinde trafikte seyir halindeyken Yiğit D. (21) ile Onur
Karamemiş yol verme nedeniyle tartıştı.
İddiaya göre, tartışmanın devamında Karamemiş, Yiğit D'nin kullandığı
aracın önünü keserek yanındaki silahla havaya ateş etmesi üzerine Yiğit D.
Karamemiş'i tabancayla vurdu. Karamemiş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olaydan sonra firar eden Yiğit D. 14 Mayıs'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet
Büro Amirliğine teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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