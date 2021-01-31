Trafikte 3 kadını sopayla döven sanığa 1 yıl 3 ay hapis
Mersin'de, trafikte 3 kadına şiddet uygulayan Ali G.'ye (57) toplam 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, ceza, para cezasına çevrilerek ertelendi. Karara tepki gösteren avukat Hibe Gökalp, üst mahkemeye itiraz ettiklerini söyledi.
Olay, geçen yıl 28 Nisan Salı günü merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle 2'nci Çevri Yolu üzeri Kale kavşağında meydana geldi.
Trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., trafikte baba ile kızıyla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın, sopayla saldırıya uğradı.
Olayın ardından 3 kadın, polise giderek, baba ve kızından şikayetçi oldu. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, baba ile kızını polis merkezine getirdi. Her 2 tarafın da ifadesi alınırken, doktordan raporlar alındı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, ifadelerinde 'küfür' iddialarında bulundu.
KIZINI KORUMAK İÇİN VURMUŞ
Sanık Ali G. hakkında 3 kadına şiddet uygulamaktan 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülen ilk duruşmasında sanık Ali G., mağdur kadınlar Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K. hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Ali G., olay günü karşı taraftaki kadınların kızına saldırdığını öne sürerek, kızına yardım etmek için kadınlara elindeki tahta parçası ile birer defa vurduğunu söyledi. Mağdur kadınlar ise sanığın kızının kendilerine saldırdığını, sanığın da sopa ile kendilerine vurduğunu belirtti.
İLK CELSEDE KARAR ÇIKTI
Tarafları dinleyen mahkeme, sanık Ali G.'ye basit yaralama suçundan ayrı ayrı 5'er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Verilen hapis cezası para cezasına çevrildi. Mağdur kadınların avukatı Hibe Gökalp, verilen cezayı yetersiz bulduklarını kaydederek üst mahkemeye itirazda bulundukları söyledi. Gökalp, "3 kadın müvekkilim trafikte darbedildi. Olay görüntülerle sabit olmasına rağmen 3'er bin TL para cezası verildi. Verilen ceza yetersizdir. Üst mahkemeye itiraz ettik" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Son anket sonuçlarında AKP'ye büyük şok
- Necmettin Kesgin tutuklandı
- “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir” notuna gözaltı
- Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler
- Twitter'dan Süleyman Soylu'ya engel
- Akşener'den Soylu ve Erdoğan hakkında 'çarpıcı' tespit
- CHP'den istifa eden vekiller hakkında flaş açıklama
- Soylu'nun sapkın sözlerine Boğaziçi öğrencisinden yanıt
- Cem Uzan'dan Motorola hamlesi
- Arkadaş ihale zengini
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Son anket sonuçlarında AKP'ye büyük şok
- Necmettin Kesgin tutuklandı
- “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir” notuna gözaltı
- Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler
- Twitter'dan Süleyman Soylu'ya engel
- Akşener'den Soylu ve Erdoğan hakkında 'çarpıcı' tespit
- CHP'den istifa eden vekiller hakkında flaş açıklama
- Soylu'nun sapkın sözlerine Boğaziçi öğrencisinden yanıt
- Cem Uzan'dan Motorola hamlesi
- Arkadaş ihale zengini