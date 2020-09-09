Trafikte tartıştığı kadına saldırmıştı: İstenen ceza belli oldu

09 Eylül 2020 Çarşamba, 14:39

Geçtiğimiz Ağustos ayında, İstanbul Alibeyköy’de trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç’i darp eden, otomobilinin üzerinde zıplayarak camlarını kıran ve küfür eden maganda Emre Etyemez, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tekrar gözaltına alınan Etyemez tutuklanmıştı.

Etyemez hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Etyemez, savcılık ifadesinde “Eşim Gülizar Etyemez ve baldızım Buse Keleş ile seyir halindeyken benden şikâyetçi olan ismini Sena Genç olarak öğrendiğim şahıs kendi aracını benim aracımın önüne kırdı. Kornaya bastım, bize hakarette bulundu. Bunun üzerine aracı kenara çekip durdum. O şahıs beni çekmeye başladı. Eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan dolayı sinirlerime hakim olamadım. Sena Genç isimli şahıs, eşim Gülizar Etyemez’e saldırmaya çalıştı. Ben Sena Genç’i elimle ittirdim. Daha sonra aracın üzerine çıkıp zıpladım. Sena Genç‘e tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darp etmedim. Aracına zarar verdim. Pişmanım” demişti.

