Traktörü haczedilen çiftçi: Evde yakacak odunum bile yok

Üniversiteyi bitirmelerine rağmen beş kardeş de iş bulamayınca Çanakkaleli Yılmaz ailesi, ‘genç çiftçi’ projesinden alınan kredilerle arıcılığa ve çiftçiliğe başladı. Ancak yüksek faiz nedeniyle borç ödenemeyince ailenin evi, tarlaları ve traktörü Ziraat Bankası tarafından haczedildi. Baba Nazif Yılmaz (72), “Tarlada elmalarım kaldı. Şeftalilerim çürüdü. Ürünler, satılmayınca hiçbir şey yapamadık. Evde kömürüm bile yok. Odunum bile yok" derken gözyaşlarını tutamadı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.



Çanakkale Bayramiç Külcüler köyünde yaşayan Yılmaz ailesinin 5 çocuğu da üniversite mezunu. Çocuklarından Şener Yılmaz 2016 yılında ‘Genç Çiftçi’ projesinden 29 bin 350 lira destek alarak arıcılığa başladı. Orman Muhafaza Memurluğu'ndan emekli baba Nazif Yılmaz da kredi çekerek traktör aldı.

Borçlarını 2019’a kadar düzenli ödeyen aile, elmalarını don vurunca borç taksitlerini ödeyemedi. Faiz nedeniyle katlanan borç 75 bin liraya yükseldi. Haciz uygulanınca borç daha da arttı.

Bir ay önce geçirdiği kaza nedeniyle kalça kemiğini kıran 72 yaşındaki baba Nazif Yılmaz yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

ELMALARIM TARLADA KALDI, ŞEFTALİLERİM ÇÜRÜDÜ: Çocuklarıma Ziraat Bankası’ndan taksitle traktör aldım. Bir oğlum kredi almış, 30 bin lira gibi bir borcumuz oldu. Korona yüzünden borcumuzu ödeyemedik. Beş on tavuğum vardı, sattım yol parası yaptım ve Ziraat Bankası’na gittim. Müdüre derdimi anlattım ama ‘Olmaz, parayı ödeyeceksiniz’ dedi. Borçlu olan oğlum Şener Yılmaz gitti, geldi. Bir türlü çare bulamadılar. ‘10 bin lira getireceksin 50 bin lira da avukata vereceksin ki biz sana yapılandırma yapacağız’ dediler. Ancak bir çare bulunmadı.

EVDE YAKACAK KÖMÜRÜM ODUNUM YOK: Tarlada elmalarım kaldı. Şeftalilerim çürüdü. Ürünler, satılmayınca hiçbir şey yapamadık. Evde kömürüm, odunum bile yok. Ama biz borcumuzu ödemeyeceğiz demiyoruz, çalışalım ve ödeyelim diyoruz. İki tane evlenecek oğlum, bir tane düğünü yapılacak kızım var. Bir çare bulunmadı, düştüm ve sağ kalçamı kırdım. Sol kolum yerinden kalkmıyor. Bankaya, ’Emekli maaşımdan kesinti yapın, borcum ödensin, tarlalarım satılmasın’ dedim kabul edilmedi.

Ailenin 40 yaşındaki oğlu Taner Yılmaz da sıkıntılarını şöyle dile getirdi:

“Traktörümüz bir yıldır icralık dün de haczedildi. 2015 yılında 5 yıl vade ile traktör aldık. Nisan 2019’da elmalarımızı don vurdu. Mahsul az oldu ve zora girdik. 2019’da bu devam etti. Traktörümüz hacizli olduğu için aracı kullanmamız yasaklandı, o nedenle elmalar 4 aydır kasayla tarlada kaldı. Zaten aracı elmanın kilosunu bizden 1,25 liradan alıyor. Bu fiyat maliyetini bile karşılamıyor ki.”

“DAĞIN BAŞINDA HAYVANLARIMIZ KALDI”

Traktörü hayvanlarına su taşımak için de kullandıklarını da söyleyen Şennur Yılmaz ise, “CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) yazıyoruz ‘Ziraat Bankası yapılandırma yapsın’ diyoruz, yapılmıyor. Bugün traktörümüzü aldılar gittiler. Dağın başında arılarımız, tavuklarımız, koyunlarımız var. Traktörle kuyudan su getirip yeme- içme ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Banka bize, ‘traktörü alıp gideceğiz’ dedi ve götürdü” diyerek yaşadığı duruma sitem etti.

“5 ÇOCUĞUM DA ÜNİVERSİTE MEZUNU VE İŞSİZ”

Anne Emriye Yılmaz, “2019’da borcumuzu ödeyemedik. Ardından pandemi geldi. 65 yaş üstü olduğumuz için pazara çıkamadık. Hiçbir şey yapamadık. 5 çocuğum var hepsi üniversite mezunu ve işsiz" ifadelerini kullandı.



