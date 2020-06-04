Tren garı değil dolar öğütücü

04 Haziran 2020 Perşembe, 11:00

Kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılıp 29 Ekim 2016’da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı için sözleşmedeki garanti şartları kapsamında işletici firmaya üç yılda 14 milyon 996 bin dolar verildiği ortaya çıktı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre TBMM KİT Alt Komisyonu toplantısında, milletvekilleri tarafından yöneltilen sorulara Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü’nce cevap gönderildi.

Sözleşmeye göre garanti kapsamındaki her yolcu için işletici firmaya 1.5 dolar ödenirken, garantinin üzerindeki her yolcu için de 50 cent dolar veriliyor. Bu ödemenin 14 yıl devam edeceği belirtildi.

Buna göre, 2016-2017 döneminde garanti edilen 2 milyon yolcu sayısı 207 bin 230 kişi aşılınca 3 milyon 662 bin 265 dolar ödendi. Yine 2 milyon yolcu garantisi verilen 2017-2018 döneminde 2 milyon 497 bin 861 yolcuya karşılık 3 milyon 833 bin 737 dolar verildi. 2018-2019 döneminde de 5 milyon yolcu garantisine karşılık 7 milyon 500 bin dolar daha ödendi. Üç yılda Hazine’nin kasasından toplamda 14 milyon 996 bin dolar çıktı.

KÖİ modeliyle inşa edilen şehir hastaneleri, otoyol, köprü gibi projelerde işletici firmaya her sene için hizmet alım garantisi veriliyor. Garantiler tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. İşletici firmayla imzalanan sözleşme ise ‘sır‘ olduğu gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmıyor.

MÜTEAHHİTLER ZENGİN OLACAK

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara YHT Garı'na gelen her yolcu için 14 yıl boyunca devletin kasasından çıkacak paranın müteahhitlere aktarılacağını belirterek, “Hani halkın cebinden 5 kuruş çıkmayacaktı? Bu resmen kamu kaynaklarını peşkeş çekmektir” dedi. Garı kullanan her yolcunun devlete 1.5 dolara mal olduğunu belirten Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

“İlk 2 yıl için 2'şer milyon, sonraki 2 yıl için 5'er milyon, sonraki 4 yıl için 8'er milyon ve 9-14'üncü yıllar için de 10'ar milyon yolcu garantisi verilmiş. Yani 14 yılda 106 milyon yolcunun her biri için 1.5 dolar ödenecek. 106 milyonu geçen her yolcu için de 0.5 dolar daha verilecek. Sadece 106 milyon yolcu için Hazine'den 159 milyon dolar çıkacak. Bugünkü kurla 1 milyar 81 milyon lira ediyor ve bu korkunç bir rakam.”