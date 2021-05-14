Tren seferleri 17 Mayıs'tan itibaren eski düzene dönüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Yüksek Hızlı Trenler (YHT) ve bölgesel trenler ile Marmaray ve Başkentray seferleri, 17 Mayıs'tan itibaren tam kapanma öncesindeki sefer saatlerine göre hizmet verecek.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, salgın tedbirleri ve kademeli normalleşme gereğince ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, tam kapanma uygulamasının sona ereceği 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu tren seferlerine ilişkin düzenleme yaptı.
Buna göre, YHT'ler, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında sosyal mesafe kuralı dahilinde yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verecek ve günde 22 sefer yapacak.
Tren biletlerinin temini sırasında HES kodunun ibraz edilmesi zorunlu olacak. YHT'ler, tam kapanma uygulamasından önceki tarifelerine göre sefer yapacak. Konya-Karaman arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılık yapılacak.
Bölgesel trenler de kapanma öncesi dönemdeki tarifeye göre işletilecek.
Marmaray, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 30 dakika, diğer günlerde Zeytinburnu-Maltepe arasında 8 dakika, Halkalı-Gebze arasında 15 dakika aralıklarla hizmet verecek.
Başkentray ise sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde Sincan-Kayaş arasında 15 dakika, kısıtlamanın olduğu günlerde ise 30 dakika aralıklarla işletilecek.
Tam kapanma nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde YHT, Marmaray ve Başkentray tren sefer ve saatlerinde değişiklik yapılırken, bölgesel tren seferlerine ara verilmişti.
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