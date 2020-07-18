Trenlere binmesi yasaklanan görme engelliler eylem yaptı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 16:14

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Süha Sağlam, engellilerin ücretsiz seyahat hakkını askıya alan TCDD'ye uygulamaya son vermesi çağrısında bulundu.

Sağlam, Covid19 gerekçesi ile getirilen yasağın yasaya aykırı olduğunu vurguladı. Görme engellilere getirilen trenlere binme yasağının Marmaray, Başkentray gibi şehir içi trenlerde geçerli olmadığını, uygulamanın kendi içinde çeliştiğine dikkat çeken Sağlam, “Kısıtlamanın ve uygulamanın hiçbir bilimsel ve yasal açıklaması yoktur. Nihayetinde engellilerin seyahat hakkının askıya alınması; her şeyden önce eşitlik ilkesine aykırı, ayrımcı bir uygulamadır” dedi.

“BU HUKUKSUZ UYGULAMADAN HABERDAR MISINIZ?”

Sağlam, yasakla ilgili şu soruları yöneltti:

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza soruyoruz; Bu hukuksuz uygulamadan haberdar mısınız? Bakanlığımızca yayınlanan açıklamada bahsedilen "kısıtlamanın" kapsamı ve gerekçesi nedir?

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürümüze soruyoruz; Bu hukuksuz uygulamanın kaldırılması hakkında bir işlem başlattınız mı?

- Sağlık Bakanımıza soruyoruz; Bakanlık ve Bilim Kurulu olarak TCDD' ye; yolcu taşımacılığında, Pandemiye yönelik önlemler kapsamında "engellilerin ücretsiz ulaşım hakkını askıya alın" tavsiyesinde bulundunuz mu?

- Adalet Bakanımıza soruyoruz; 4736 sayılı Kanunda, herhangi, bir değişiklik yapılmadan engellilerin ücretsiz ulaşım hakkının TCDD tarafından askıya alınmasını, hukuka aykırı buluyor musunuz?"

“ÜCRETİNİ ÖDERSENİZ BİLET ALABİLİRSİNİZ”

Süha Sağlam, yanında bulunan arkadaşlarıyla birlikte basın açıklamasından sonra gişeye giderek bilet almak istedi. Bilet almak için yöneldiği gişeden kendisine ve arkadaşlarına ‘ücretsiz seyahat kartı’ ile bilet alamayacağı ancak biletin ücretini öderse bilet alabileceği söylendi.

Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Genel Genel Başkanı İlimdar Boştaş Cumhurbaşkanına ve Ulaştırma Bakanı’na seslenerek 2020 yılının erişilebilir yıl ilan ettiklerini hatırlattı ve durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

Eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de destek verdi

Kaya, engellilere bir engelinde iktidar tarafından çıkarıldığını söyleyerek engellilerin önüne engel çıkartılmaması gerektiğini vurguladı. Çakırözer ise ayrımcılık yapıldığının, durumun insaflık ve vicdansızlık olduğunun altını çizdi.