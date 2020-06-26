Tribünde olayın faturası, Rizeli Gençlik Spor Müdürü’ne çıktı

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

9 yıldır Alanya’da birçok başarıda imzası olan Rizeli Erdal Tamrak önceki gün sürpriz bir gelişmeyle görevinden alındı ve Antalya Gençlik Spor İl Müdür Yardımcılığı’na atandı.

Alanyaspor maçında protokol tribününe girmesine izin verilen Trabzonsporlu yöneticiler ve çıkan olaylar nedeniyle Erdal Tamrak’ın görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.