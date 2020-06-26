Tribünde olayın faturası, Rizeli Gençlik Spor Müdürü’ne çıktı

Süper Lig’in 28. haftasında Alanya’da oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan olaylı Aytemiz AlanyasporTrabzonspor karşılaşması sonrasında, protokol tribünündeki kavganın faturası Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak’a kesildi.

Faik Bakoğlu
26 Haziran 2020 Cuma, 06:00
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9 yıldır Alanya’da birçok başarıda imzası olan Rizeli Erdal Tamrak önceki gün sürpriz bir gelişmeyle görevinden alındı ve Antalya Gençlik Spor İl Müdür Yardımcılığı’na atandı.

Alanyaspor maçında protokol tribününe girmesine izin verilen Trabzonsporlu yöneticiler ve çıkan olaylar nedeniyle Erdal Tamrak’ın görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.


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