Tribünleri eleştirdi, yayın çıkışı saldırıya uğradı
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın son dönemdeki açıklamalarını eleştiren Uğur Karakullukçu, program sonrası saldırı girişimine uğradı.
Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, ultrAslan taraftar grubundan 3 kişinin saldırı girişimine uğradıklarını açıkladı.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın son dönemdeki açıklamalarını eleştiren Uğur Karakullukçu, program sonrası saldırı girişimine uğradı.
Twitter hesabından bir açıklama yapan, Karakullukçu, "Kontra yayını çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık. Polis çağrıldı, şikayetçi olacağız." dedi.
NE DEMİŞTİ?
Uğur Karakullukçu, yayında, "Siz kim oluyorsunuz da Fatih Terim için biz getirdik dersiniz. Şimdi de şampiyonluk şansı varken hocayı istifaya davet ediyorsunuz" demişti.
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